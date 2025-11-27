CPI Europe Aktie

Mieterlöse etwas tiefer 27.11.2025 20:57:00

CPI Europe-Aktie: Konzerngewinn in 9 Monaten klettert deutlich

Der Immobilienkonzern CPI Europe (ehem. IMMOFINANZ) erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2025 einen Konzerngewinn von 236,9 Millionen Euro.

Im Vorjahr hatte der Konzerngewinn in diesem Zeitraum noch bei 50,9 Millionen Euro gelegen. Die Mieterlöse von CPI Europe lagen mit 412,6 Mio. Euro (2024: 435,6 Mio. Euro) leicht unter dem Vorjahresniveau. Die gesamten Neubewertungen (Bestandsimmobilien, Immobilienentwicklungen und Immobilienverkäufe) beliefen sich auf 118,5 Mio. Euro (2024: 75,6 Mio. Euro), teilte der Konzern Donnerstagabend mit.

Es wurden Immobilienverkäufe von insgesamt 690,6 Mio. Euro getätigt. Das Finanzergebnis habe sich vor allem infolge von Bewertungseffekten von Zinsderivaten und positiven Wechselkursveränderungen auf 93,6 Mio. Euro verbessert. Das Immobilienportfolio umfasst 365 Objekte mit einem Portfoliowert von 7,714 Mrd. Euro. Die durchschnittliche nach Mieterlösen gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) lag bei 3,8 Jahren.

Zum 30. September 2025 habe das Immobilienunternehmen eine Eigenkapitalquote von 47,8 Prozent aufgewiesen. Die liquiden Mittel betrugen demnach 654,7 Mio. Euro.

stf

APA

