HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Rücktritt
|
27.11.2025 20:02:00
HENSOLDT-Aktie dennoch in Grün: HENSOLDT verliert Personalchef Immisch
Das teilte der Rüstungskonzern HENSODLT mit. Immisch gehört dem Führungsgremium seit dem 1. Oktober 2022 an. Eine Nachfolgelösung sei bereits gefunden und werde im neuen Jahr wirksam.
Die HENSOLDT-Aktie steht am Donnerstag im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise bei 70,45 Euro und damit 1,08 Prozent über ihrem XETRA-Schluss.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: HENSOLDT
Nachrichten zu HENSOLDTmehr Nachrichten
|
27.11.25
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
27.11.25
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Friedenspläne für die Ukraine im Fokus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
25.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
24.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)