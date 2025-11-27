HENSOLDT Aktie

Rücktritt 27.11.2025 20:02:00

HENSOLDT-Aktie dennoch in Grün: HENSOLDT verliert Personalchef Immisch

HENSOLDT verliert seinen Personalvorstand Lars Immisch, der den Vorstand zum Jahreswechsel aus gesundheitlichen Gründen verlassen wird.

Das teilte der Rüstungskonzern HENSODLT mit. Immisch gehört dem Führungsgremium seit dem 1. Oktober 2022 an. Eine Nachfolgelösung sei bereits gefunden und werde im neuen Jahr wirksam.

Die HENSOLDT-Aktie steht am Donnerstag im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise bei 70,45 Euro und damit 1,08 Prozent über ihrem XETRA-Schluss.

DOW JONES

