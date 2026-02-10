Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
10.02.2026 18:36:38
Crews der Lufthansa streiken am Donnerstag
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Lufthansa gehen am Donnerstag Piloten und Flugbegleiter gleichzeitig in einen ganztägigen Streik. Während die Piloten laut Aufruf der Vereinigung Cockpit für höhere Betriebsrenten streiken, will die Kabinengewerkschaft Ufo einem Sprecher zufolge mit einem Warnstreik Verhandlungen zu verschiedenen Tarifverträgen erzwingen./ceb/DP/jha
