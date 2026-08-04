Lufthansa Aktie

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Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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04.08.2026 16:31:24

Lufthansa Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal von 10,00 auf 8,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Diese seien insgesamt weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Dirk Schlamp am Dienstag. Der mittelfristige Turnaround bleibe intakt. Kurzfristig begrenzten jedoch die höhere Unsicherheit und die verzögerte Flottenmodernisierung das Bewertungspotenzial./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Halten
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
8,45 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
8,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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