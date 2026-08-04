Lufthansa Aktie
|8,46EUR
|-0,77EUR
|-8,38%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal von 10,00 auf 8,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Diese seien insgesamt weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Dirk Schlamp am Dienstag. Der mittelfristige Turnaround bleibe intakt. Kurzfristig begrenzten jedoch die höhere Unsicherheit und die verzögerte Flottenmodernisierung das Bewertungspotenzial./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Halten
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
8,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
8,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
17:58
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: MDAX am Dienstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
13:34
|MÄRKTE EUROPA/DAX legt weiter zu - Lufthansa und Zalando fallen (Dow Jones)
|
12:26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
11:14
|AKTIE IM FOKUS 2: Lufthansa verlieren zweistellig nach Zahlen - Chart eingetrübt (dpa-AFX)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Lufthansa nach Zahlen auf 'Hold' (dpa-AFX)
|
09:39