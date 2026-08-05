NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 8,00 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers kappte am Dienstag seine Schätzungen nach dem Quartalsbericht mitsamt gesenkten Jahreszielen. Die entscheidende Frage sei momentan, ob höhere Treibstoffkosten im zweiten Halbjahr kompensiert werden können./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / BST



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