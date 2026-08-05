Lufthansa Aktie
|8,68EUR
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|2,24%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 8,00 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers kappte am Dienstag seine Schätzungen nach dem Quartalsbericht mitsamt gesenkten Jahreszielen. Die entscheidende Frage sei momentan, ob höhere Treibstoffkosten im zweiten Halbjahr kompensiert werden können./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,63%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
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