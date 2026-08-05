Lufthansa Aktie

8,68EUR 0,19EUR 2,24%
Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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05.08.2026 10:24:12

Lufthansa Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 8,00 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers kappte am Dienstag seine Schätzungen nach dem Quartalsbericht mitsamt gesenkten Jahreszielen. Die entscheidende Frage sei momentan, ob höhere Treibstoffkosten im zweiten Halbjahr kompensiert werden können./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8,60 € 		Abst. Kursziel*:
-12,81%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,63%
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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