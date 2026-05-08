Lufthansa Aktie
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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Lufthansa von 8 auf 7,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Fluggesellschaft habe im ersten Quartal den Analystenkonsens in den Schatten gestellt, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstagnachmittag. Möglich sei dies gewesen, weil höhere Treibstoffkosten erst verzögert wirkten, während der Krieg im März schon Sondergewinne durch höhere Ticketpreise eingebracht habe. Die Zuversicht, die Kraftstoffkosten aufzufangen, hält er aber für übertrieben. Sollte Frieden einkehren, dürften die Ticketerlöse wieder nachlassen. Sollte der Krieg weitergehen, dürfte dies am Verbrauchervertrauen und dem Geschäftsklima nagen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
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Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
8,46 €
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Abst. Kursziel*:
-11,37%
|
Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
8,19 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-8,47%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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