Lufthansa Aktie

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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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08.05.2026 06:39:25

Lufthansa Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Lufthansa von 8 auf 7,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Fluggesellschaft habe im ersten Quartal den Analystenkonsens in den Schatten gestellt, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstagnachmittag. Möglich sei dies gewesen, weil höhere Treibstoffkosten erst verzögert wirkten, während der Krieg im März schon Sondergewinne durch höhere Ticketpreise eingebracht habe. Die Zuversicht, die Kraftstoffkosten aufzufangen, hält er aber für übertrieben. Sollte Frieden einkehren, dürften die Ticketerlöse wieder nachlassen. Sollte der Krieg weitergehen, dürfte dies am Verbrauchervertrauen und dem Geschäftsklima nagen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
8,46 € 		Abst. Kursziel*:
-11,37%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
8,19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,47%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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