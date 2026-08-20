Lufthansa Aktie
|7,76EUR
|-0,10EUR
|-1,22%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Market-Perform" belassen. Während der Iran-Konflikt andauere, setzten hohe Kraftstoffpreise Fluggesellschaften bei ihren Entscheidungen über die Winterkapazitäten unter Druck, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Sollte es zu Kürzungen kommen, dürften diese vor allem den Kurzstreckenverkehr betreffen, wo die Margen geringer und der Wettbewerb intensiver sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7,83 €
|
Abst. Kursziel*:
14,94%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,98%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Lufthansa: Barclays senkt Kursziel auf 7,50 Euro - Aktie steigt dennoch leicht (dpa-AFX)
|
19.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
19.08.26
|Behörde prüft Airbus-Vorfall: Lufthansa-Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
18.08.26
|Schreck in München: Airbus der Lufthansa setzt zu früh auf (dpa-AFX)
|
18.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|11:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|11:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,78
|-0,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:30
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|11:10
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:09
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|11:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11:04
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:01
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:00
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10:59
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:34
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10:34
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|10:23
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|09:28
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|09:22
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:00
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Merck Neutral
|UBS AG
|06:43
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|19.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG