Cybertruck's Days Are Numbered. Here's What Tesla Has Planned.

Tesla (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk has never been shy about making bold predictions. But sometimes, even his most ambitious ideas don't work out quite as planned.

That appears to be the case with the Cybertruck, Tesla's futuristic electric pickup that first went on sale in 2023. Musk announced Friday that the company will wind down production at its Texas Gigafactory around mid-2027.

It's an admission that the Cybertruck hasn't lived up to expectations. But for Tesla stock, the more interesting story is the Cybercab, which is what Musk intends to build in its place.

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