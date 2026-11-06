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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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06.11.2026 22:15:22

Data center protesters break into Microsoft site in Amsterdam

Protesters are demanding a pause in data center construction in Europe. Campaigners planning protests in 16 countries say the AI building boom threatens water supplies, power grids and climate goals.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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02.11.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
02.11.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Microsoft Buy UBS AG
29.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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