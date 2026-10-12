Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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12.10.2026 14:36:00
Datenschutzverstoß: Hohe Strafe für Microsoft-Tochter Xandr
Xandr hat nach Auffassung der norwegischen Datenschutzaufsichtsbehörde bis 2020 unzulässig Grindr-Daten verarbeitet.
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