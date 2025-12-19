Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Langfristige Performance
|
19.12.2025 10:03:56
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bayer-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Bayer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18,87 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Bayer-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 529,942 Bayer-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.12.2025 18 706,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,30 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 87,07 Prozent zugenommen.
Am Markt war Bayer jüngst 34,49 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
