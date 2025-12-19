Zalando Aktie

Index-Performance im Blick 19.12.2025 15:59:31

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt am Freitagnachmittag im Plus

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag notiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,57 Prozent fester bei 24 264,00 Punkten.

Bei 24 268,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 114,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 315,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 19.09.2025, mit 23 639,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, lag der LUS-DAX noch bei 19 961,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,54 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 2,97 Prozent auf 36,37 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,67 Prozent auf 359,90 EUR), Infineon (+ 1,28 Prozent auf 35,95 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,14 Prozent auf 222,10 EUR) und Bayer (+ 1,02 Prozent auf 35,66 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-1,28 Prozent auf 25,39 EUR), Scout24 (-0,98 Prozent auf 85,75 EUR), Henkel vz (-0,96 Prozent auf 69,98 EUR), Symrise (-0,96 Prozent auf 68,06 EUR) und SAP SE (-0,79 Prozent auf 207,80 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 843 165 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,745 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

2025 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten