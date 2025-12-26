Hannover Rück Aktie

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

Profitable Hannover Rück-Anlage? 26.12.2025 10:03:34

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Hannover Rück-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.12.2022 wurde die Hannover Rück-Aktie via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Hannover Rück-Anteile bei 185,70 EUR. Bei einem Hannover Rück-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,539 Hannover Rück-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 143,67 EUR, da sich der Wert eines Hannover Rück-Papiers am 23.12.2025 auf 266,80 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +43,67 Prozent.

Insgesamt war Hannover Rück zuletzt 32,17 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

17.12.25 Hannover Rück Buy UBS AG
08.12.25 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
24.11.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.25 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
