DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 26.12.2022 wurde die Hannover Rück-Aktie via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Hannover Rück-Anteile bei 185,70 EUR. Bei einem Hannover Rück-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,539 Hannover Rück-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 143,67 EUR, da sich der Wert eines Hannover Rück-Papiers am 23.12.2025 auf 266,80 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +43,67 Prozent.
Insgesamt war Hannover Rück zuletzt 32,17 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
