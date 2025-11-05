Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Profitabler Siemens-Einstieg?
|
05.11.2025 10:05:10
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Siemens-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Siemens-Aktie betrug an diesem Tag 110,08 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,084 Siemens-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 218,39 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Anteils am 04.11.2025 auf 244,20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 121,84 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 194,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com
Analysen zu Siemens AGmehr Analysen
|07.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|240,50
|-0,31%
