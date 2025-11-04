Siemens Aktie
|243,20EUR
|-3,30EUR
|-1,34%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick damit, dass es Mitte November im Zuge der Jahreszahlen und des Kapitalmarkttags unter anderem Neuigkeiten zur Zukunft von Siemens Healthineers geben wird. Er würde einen mehrheitlichen Ausstieg positiv sehen, stellte aber auch Szenarien auf für einen Erhalt der Mehrheitsbeteiligung. Der Ausblick für 2026 berge angesichts des recht anspruchsvollen Analystenschnitts einige Risiken./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
245,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
243,75 €
|
Abst. Kursziel*:
0,51%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
243,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,74%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
03.11.25
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
30.10.25
|Siemens-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Capgemini zur Entwicklung von KI-nativen Fertigungslösungen (Dow Jones)
|
30.10.25
|XETRA-Handel DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AGmehr Analysen
|07:06
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|07:06
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|07:06
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|243,20
|-1,34%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:38
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:16
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|07:15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|07:13
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:08
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|07:06
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:01
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06:18
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:15
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|05:57
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:57
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:57
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:56
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05:56
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|AB InBev Buy
|UBS AG
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|03.11.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
|03.11.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|03.11.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG