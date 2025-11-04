Siemens Aktie

243,20EUR -3,30EUR -1,34%
Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

04.11.2025 07:06:24

Siemens Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick damit, dass es Mitte November im Zuge der Jahreszahlen und des Kapitalmarkttags unter anderem Neuigkeiten zur Zukunft von Siemens Healthineers geben wird. Er würde einen mehrheitlichen Ausstieg positiv sehen, stellte aber auch Szenarien auf für einen Erhalt der Mehrheitsbeteiligung. Der Ausblick für 2026 berge angesichts des recht anspruchsvollen Analystenschnitts einige Risiken./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
243,75 € 		Abst. Kursziel*:
0,51%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
243,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,74%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse















