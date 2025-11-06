Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktie bewertet
|
06.11.2025 13:22:49
Deutsche Bank AG: Siemens-Aktie erhält Hold
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray beschäftigte sich in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit den Optionen bezüglich der Anteile an Siemens Healthineers. Das enttäuschende operative Abschneiden der Konzerntochter und eine enttäuschende 2026er-Prognose verstärkten seiner Ansicht nach die Notwendigkeit, bei dem Gesundheitstechnik-Konzern auszusteigen.
Aktienauswertung: Die Siemens-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie legte um 13:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 246,75 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 6,79 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 209 541 Siemens-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 33,9 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens wird am 13.11.2025 gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
