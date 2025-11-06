Siemens Aktie
|241,55EUR
|-3,70EUR
|-1,51%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray beschäftigte sich in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit den Optionen bezüglich der Anteile an Siemens Healthineers. Das enttäuschende operative Abschneiden der Konzerntochter und eine enttäuschende 2026er-Prognose verstärkten seiner Ansicht nach die Notwendigkeit, bei dem Gesundheitstechnik-Konzern auszusteigen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
245,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,37%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
241,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,78%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
05.11.25
|Siemens Healthineers-Aktie tiefrot: Sinkender Jahresgewinn erwartet (finanzen.at)
|
05.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
05.11.25
|Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
05.11.25
|ROUNDUP 3: Zölle und starker Euro treffen Siemens Healthineers - Aktie stürzt ab (dpa-AFX)
|
05.11.25
|ROUNDUP 2: Zölle und starker Euro treffen Siemens Healthineers - Aktie stürzt ab (dpa-AFX)
|
05.11.25
|DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)