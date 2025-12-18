Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Commerzbank-Investition im Blick
|
18.12.2025 10:03:28
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Commerzbank-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,48 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Commerzbank-Aktie investiert, befänden sich nun 105,496 Commerzbank-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Commerzbank-Aktien wären am 17.12.2025 3 697,65 EUR wert, da der Schlussstand 35,05 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 269,76 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank belief sich zuletzt auf 38,92 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA war der 05.06.2000. Den ersten Handelstag begann das Commerzbank-Papier bei 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
