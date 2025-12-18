Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Commerzbank-Investition im Blick 18.12.2025 10:03:28

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Commerzbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Commerzbank-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,48 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Commerzbank-Aktie investiert, befänden sich nun 105,496 Commerzbank-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Commerzbank-Aktien wären am 17.12.2025 3 697,65 EUR wert, da der Schlussstand 35,05 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 269,76 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank belief sich zuletzt auf 38,92 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA war der 05.06.2000. Den ersten Handelstag begann das Commerzbank-Papier bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: mf

Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten