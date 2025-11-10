Commerzbank Aktie

33,25EUR 1,32EUR 4,13%
Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

10.11.2025 08:04:58

Commerzbank Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Commerzbank von 35 auf 37 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Commerzbank sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb Benjamin Goy in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung nach der positiven Gewinnüberraschung des dritten Quartals. Das Geldinstitut erwirtschafte immense Kapitalüberschüsse. Goy ist bezüglich des Ausschüttungspotenzials deutlich optimistischer als der Markt./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 05:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Buy
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,67 € 		Abst. Kursziel*:
16,83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
33,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,28%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:04 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.25 Commerzbank Verkaufen DZ BANK
06.11.25 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
