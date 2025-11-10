Commerzbank Aktie
|33,25EUR
|1,32EUR
|4,13%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Commerzbank von 35 auf 37 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Commerzbank sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb Benjamin Goy in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung nach der positiven Gewinnüberraschung des dritten Quartals. Das Geldinstitut erwirtschafte immense Kapitalüberschüsse. Goy ist bezüglich des Ausschüttungspotenzials deutlich optimistischer als der Markt./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 05:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Buy
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,67 €
|
Abst. Kursziel*:
16,83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
33,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,28%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten
|
09:39
|AKTIEN IM FOKUS: Kaufempfehlungen prägen Dax-Spitze mit Siemens Energy und Coba (dpa-AFX)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: DAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.11.25
|Commerzbank-Aktie mit Plus: RBC hebt Kursziel an - Einstufung bleibt bei "Sector Perform" (dpa-AFX)
|
07.11.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Commerzbank-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Commerzbank-Aktie (finanzen.at)
|
07.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbankmehr Analysen
|08:04
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.24
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|33,02
|3,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:02
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:04
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07:45
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:45
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|07:04
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:54
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|06:54
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06:35
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|07.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|07.11.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.