adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Blick 17.12.2025 17:59:20

Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der LUS-DAX zeigte sich am Mittwoch im Minus.

Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 0,61 Prozent auf 23 970,00 Punkte zurück.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23 946,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 187,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 457,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 389,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 20 239,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,07 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 2,79 Prozent auf 25,38 EUR), Symrise (+ 2,57 Prozent auf 68,72 EUR), EON SE (+ 1,88 Prozent auf 15,68 EUR), Rheinmetall (+ 1,66 Prozent auf 1 527,00 EUR) und Commerzbank (+ 1,54 Prozent auf 35,05 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Heidelberg Materials (-3,40 Prozent auf 216,20 EUR), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 115,55 EUR), Infineon (-2,51 Prozent auf 35,10 EUR), adidas (-2,11 Prozent auf 165,00 EUR) und Siemens (-2,04 Prozent auf 232,65 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 5 388 551 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 238,705 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten