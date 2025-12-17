adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|XETRA-Handel im Blick
|
17.12.2025 17:59:20
Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter
Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 0,61 Prozent auf 23 970,00 Punkte zurück.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23 946,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 187,50 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 457,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 389,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 20 239,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,07 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten registriert.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 2,79 Prozent auf 25,38 EUR), Symrise (+ 2,57 Prozent auf 68,72 EUR), EON SE (+ 1,88 Prozent auf 15,68 EUR), Rheinmetall (+ 1,66 Prozent auf 1 527,00 EUR) und Commerzbank (+ 1,54 Prozent auf 35,05 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Heidelberg Materials (-3,40 Prozent auf 216,20 EUR), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 115,55 EUR), Infineon (-2,51 Prozent auf 35,10 EUR), adidas (-2,11 Prozent auf 165,00 EUR) und Siemens (-2,04 Prozent auf 232,65 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 5 388 551 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 238,705 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
