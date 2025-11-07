Commerzbank Aktie
|31,80EUR
|0,07EUR
|0,22%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Benjamin Goy resümierte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar, vor dem Hintergrund der zuletzt gestiegenen Erwartungen sei das dritte Quartal durchwachsen gewesen. Vor Risikovorsorgen habe die Gewinnentwicklung etwas unter den Prognosen gelegen. Eine höhere Steuerrate habe den Nettogewinn beeinflusst./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Hold
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32,43 €
|
Abst. Kursziel*:
7,92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
31,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,79%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten
|
14:16
|Commerzbank-Aktie mit Plus: RBC hebt Kursziel an - Einstufung bleibt bei "Sector Perform" (dpa-AFX)
|
12:27
|Börse Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:27
|DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Commerzbank-Aktie trotzdem tiefer: Commerzbank verdient operativ mehr - Zinsüberschuss wächst stärker als erwartet (finanzen.at)
|
06.11.25
|Commerzbank-Analyse: Verkaufen-Bewertung für Commerzbank-Aktie von DZ BANK (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)