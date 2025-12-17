Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Schlussendlich fiel der DAX im XETRA-Handel um 0,50 Prozent auf 23 955,71 Punkte zurück. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,086 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,344 Prozent auf 24 159,62 Punkte an der Kurstafel, nach 24 076,87 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 185,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 949,17 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 590,52 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.09.2025, den Stand von 23 359,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, wies der DAX einen Wert von 20 246,37 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 19,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 2,79 Prozent auf 25,38 EUR), Symrise (+ 2,57 Prozent auf 68,72 EUR), EON SE (+ 1,88 Prozent auf 15,68 EUR), Rheinmetall (+ 1,66 Prozent auf 1 527,00 EUR) und Commerzbank (+ 1,54 Prozent auf 35,05 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Heidelberg Materials (-3,40 Prozent auf 216,20 EUR), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 115,55 EUR), Infineon (-2,51 Prozent auf 35,10 EUR), adidas (-2,11 Prozent auf 165,00 EUR) und Siemens (-2,04 Prozent auf 232,65 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 5 388 551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 238,705 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Index bietet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,05 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at