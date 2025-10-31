DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Bank von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Deutsche Bank-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Deutsche Bank-Anteile letztlich bei 22,73 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 439,905 Deutsche Bank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 696,45 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Anteils am 30.10.2025 auf 31,14 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 13 696,45 EUR, was einer positiven Performance von 36,96 Prozent entspricht.

Deutsche Bank wurde am Markt mit 59,50 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at