Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Freitagnachmittag ab

Am Freitag ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,61 Prozent tiefer bei 5 664,37 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,873 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,058 Prozent auf 5 695,85 Punkte an der Kurstafel, nach 5 699,18 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 655,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 697,59 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,483 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 lag noch am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 5 529,96 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Stand von 5 319,92 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 4 827,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,18 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 734,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 0,75 Prozent auf 106,90 EUR), UniCredit (+ 0,71 Prozent auf 63,67 EUR), Airbus SE (+ 0,61 Prozent auf 213,90 EUR), Rheinmetall (+ 0,41 Prozent auf 1 712,00 EUR) und Bayer (+ 0,33 Prozent auf 26,96 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Intesa Sanpaolo (-2,93 Prozent auf 5,54 EUR), Allianz (-2,22 Prozent auf 348,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,94 Prozent auf 536,40 EUR), Deutsche Bank (-1,78 Prozent auf 30,58 EUR) und Deutsche Telekom (-1,53 Prozent auf 27,03 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 247 553 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 363,376 Mrd. Euro den größten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,87 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at