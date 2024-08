DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 21.08.2019 wurde das Deutsche Telekom-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Deutsche Telekom-Papier bei 14,88 EUR. Bei einem Deutsche Telekom-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67,204 Deutsche Telekom-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 685,48 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 20.08.2024 auf 25,08 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 68,55 Prozent vermehrt.

Alle Deutsche Telekom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 125,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at