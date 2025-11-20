DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das EON SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren EON SE-Anteile an diesem Tag 11,58 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das EON SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,639 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2025 132,14 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,30 EUR belief. Mit einer Performance von +32,14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

EON SE wurde am Markt mit 40,20 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at