DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 01.10.2015 wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 54,10 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hat, hat nun 184,833 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2025 auf 53,47 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 883,03 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 1,17 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) bezifferte sich zuletzt auf 51,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at