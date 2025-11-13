Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus

Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,64 Prozent stärker bei 3 598,75 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 561,390 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,291 Prozent fester bei 3 586,36 Punkten, nach 3 575,94 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 603,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 585,63 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 2,87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 684,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 759,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, lag der TecDAX bei 3 332,79 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 4,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Eckert Ziegler (+ 10,42 Prozent auf 17,17 EUR), CANCOM SE (+ 8,33 Prozent auf 26,00 EUR), PNE (+ 6,15 Prozent auf 10,70 EUR), Bechtle (+ 2,59 Prozent auf 35,60 EUR) und Infineon (+ 1,81 Prozent auf 36,88 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-10,68 Prozent auf 27,26 EUR), Nordex (-1,00 Prozent auf 27,76 EUR), AIXTRON SE (-0,90 Prozent auf 19,23 EUR), JENOPTIK (-0,86 Prozent auf 20,86 EUR) und Siemens Healthineers (-0,85 Prozent auf 44,44 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 944 771 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 247,131 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,80 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at