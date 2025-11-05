Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Frühe Anlage
|
05.11.2025 10:05:10
DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren gekostet
Vor 10 Jahren wurden Zalando-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Zalando-Papier an diesem Tag bei 31,51 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 317,360 Zalando-Aktien. Die gehaltenen Zalando-Aktien wären am 04.11.2025 7 251,67 EUR wert, da der Schlussstand 22,85 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 27,48 Prozent verkleinert.
Zalando war somit zuletzt am Markt 6,09 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Zalando-Aktie fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Zalando-Papier bei 24,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|22,61
|-7,11%
