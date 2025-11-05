Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Frühe Anlage 05.11.2025 10:05:10

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren gekostet

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Zalando eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Zalando-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Zalando-Papier an diesem Tag bei 31,51 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 317,360 Zalando-Aktien. Die gehaltenen Zalando-Aktien wären am 04.11.2025 7 251,67 EUR wert, da der Schlussstand 22,85 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 27,48 Prozent verkleinert.

Zalando war somit zuletzt am Markt 6,09 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Zalando-Aktie fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Zalando-Papier bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten

Analysen zu Zalandomehr Analysen

07.11.25 Zalando Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Zalando Buy UBS AG
07.11.25 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zalando 22,61 -7,11% Zalando

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen