DAX 40-Wert adidas-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt adidas

So viel Dividende trägt adidas zum Dividendenportfolio der Aktionäre bei.

Im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Papier adidas am 16.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0,70 EUR je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung.

adidas-Dividendenrendite

Das adidas-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 230,30 EUR. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die adidas-Aktie. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die adidas-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für 2023 beträgt 0,38 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,55 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren verringerte sich der Aktienkurs von adidas via XETRA um 9,86 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -8,59 Prozent dennoch stärker zugenommen als der adidas-Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (PUMA SE) erweist sich adidas im Jahr 2023 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Nicht nur die Dividende von adidas bleibt hinter der Konkurrenz zurück, auch bei der Dividendenrendite muss sich die Dividenden-Aktie geschlagen geben. PUMA SE schlägt in der Peergroup adidas mit einer Dividende von 0,82 EUR und einer Dividendenrendite von 0,82 Prozent.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel adidas

Für 2024 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,22 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,53 Prozent ansteigen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel adidas

adidas ist ein DAX 40-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 41,441 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie adidas verfügt über ein KGV von aktuell 0,00. Der Umsatz von adidas betrug in 2023 21,427 Mrd. EUR. Das EPS belief sich derweil auf -0,42 EUR.

