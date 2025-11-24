DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in GEA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem GEA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 46,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 21,368 GEA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.11.2025 gerechnet (57,35 EUR), wäre die Investition nun 1 225,43 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 22,54 Prozent gesteigert.

Am Markt war GEA jüngst 8,79 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at