DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GEA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit GEA-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 38,44 EUR. Bei einem GEA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,601 GEA-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 152,84 EUR, da sich der Wert eines GEA-Papiers am 14.11.2025 auf 58,75 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 52,84 Prozent.

Der Marktwert von GEA betrug jüngst 9,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at