DAX-Performance 03.12.2025 17:59:20

Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsende.

Letztendlich schloss der DAX nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 23 682,45 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,036 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,329 Prozent auf 23 788,82 Punkte an der Kurstafel, nach 23 710,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 23 646,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 838,05 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,206 Prozent nach unten. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 03.11.2025, bei 24 132,41 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 23 594,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, lag der DAX bei 20 016,75 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 18,27 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Airbus SE (+ 3,92 Prozent auf 198,06 EUR), EON SE (+ 3,43 Prozent auf 15,83 EUR), Merck (+ 2,70 Prozent auf 119,90 EUR), Infineon (+ 2,70 Prozent auf 36,75 EUR) und Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 519,00 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Commerzbank (-2,89 Prozent auf 33,58 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,67 Prozent auf 57,65 EUR), BASF (-2,08 Prozent auf 44,22 EUR), Hannover Rück (-1,95 Prozent auf 251,40 EUR) und Allianz (-1,78 Prozent auf 365,20 EUR) unter Druck.

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 126 379 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 237,851 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,98 Prozent bei der BASF-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
