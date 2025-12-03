Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel letztendlich um 0,25 Prozent auf 23 673,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 837,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 644,00 Zählern.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 128,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 03.09.2025, einen Stand von 23 601,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, bei 20 036,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 18,58 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Airbus SE (+ 3,92 Prozent auf 198,06 EUR), EON SE (+ 3,43 Prozent auf 15,83 EUR), Merck (+ 2,70 Prozent auf 119,90 EUR), Infineon (+ 2,70 Prozent auf 36,75 EUR) und Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 519,00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-2,89 Prozent auf 33,58 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,67 Prozent auf 57,65 EUR), BASF (-2,08 Prozent auf 44,22 EUR), Hannover Rück (-1,95 Prozent auf 251,40 EUR) und Allianz (-1,78 Prozent auf 365,20 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 6 126 379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237,851 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,98 Prozent bei der BASF-Aktie zu erwarten.

