DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 03.12.2024 wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an diesem Tag bei 52,00 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investierten, hätten nun 192,308 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 390,38 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 02.12.2025 auf 59,23 EUR belief. Mit einer Performance von +13,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wurde am Markt mit 56,88 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at