MTU Aero Engines Aktie

370,00EUR -3,70EUR -0,99%
MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 07:25:24

MTU Aero Engines Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Buy" belassen. George McWhirter schrieb in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar, auf einer Roadshow in Italien sei seine Zuversicht für das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft des Triebwerkbauers gestärkt worden. MTU biete die Perspektive auf das höchste Flottenwachstum bis 2044 und sei damit auf bestem Weg zu einer klareren Neubewertung der Aktie. MTU bleibt seine erste Wahl im Bereich der kommerziellen Luftfahrt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 21:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
450,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
373,70 € 		Abst. Kursziel*:
20,42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
370,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,62%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu MTU Aero Engines AGmehr Nachrichten