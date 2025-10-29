MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|
29.10.2025 09:34:39
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für MTU auf 370 Euro - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) von 350 auf 370 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Triebwerkherstellers an. Seine kurzfristigen Ergebnisprognosen hob er an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 12:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AGmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Neutral von UBS AG für MTU Aero Engines-Aktie (finanzen.at)
|
29.10.25
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für MTU auf 370 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Start um die Nulllinie (finanzen.at)
|
29.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
29.10.25
|Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Neutral (finanzen.at)
|
27.10.25