MTU Aero Engines Aktie
|375,30EUR
|-4,40EUR
|-1,16%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 350 auf 370 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Triebwerkherstellers an. Seine kurzfristigen Ergebnisprognosen hob er an./ag/gl
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
370,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
373,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,02%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
375,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,41%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
