MTU Aero Engines Aktie

375,30EUR -4,40EUR -1,16%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

29.10.2025 08:26:29

MTU Aero Engines Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 350 auf 370 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Triebwerkherstellers an. Seine kurzfristigen Ergebnisprognosen hob er an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 12:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
370,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
373,80 € 		Abst. Kursziel*:
-1,02%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
375,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,41%
Analyst Name::
Sam Burgess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

