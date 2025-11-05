MTU Aero Engines Aktie
|367,60EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch nach Auswertung ihres Trackers für die GTF-bedingten Aircrafts on Ground (AoG) - also diejenigen Flugzeuge, die wegen des Triebwerktyps am Boden bleiben und zum Service müssen. Die Anzahl sei für ihren Geschmack weiterhin zu hoch, aber zumindest gebe es einen Silberstreif am Horizont. Denn die Maschinen kehrten zuletzt immer schneller in den Flugbetrieb zurück./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:18 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
500,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
365,40 €
|
Abst. Kursziel*:
36,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
367,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,02%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|367,40
|-0,05%
