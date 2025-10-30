MTU Aero Engines Aktie
|381,60EUR
|3,10EUR
|0,82%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 430 auf 443 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkhersteller sei weiterhin auf dem Wachstumsweg und die Aktie vergleichsweise günstig, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
443,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
379,90 €
|
Abst. Kursziel*:
16,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
381,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,09%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AGmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Neutral von UBS AG für MTU Aero Engines-Aktie (finanzen.at)
|
29.10.25
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für MTU auf 370 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Start um die Nulllinie (finanzen.at)
|
29.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
29.10.25
|Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Neutral (finanzen.at)
|
27.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
27.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
27.10.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt am Montagnachmittag zurück (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AGmehr Analysen
|12:13
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|12:13
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|12:13
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|29.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|23.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|380,90
|0,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:17
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|13:10
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|13:07
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|13:05
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12:52
|Boeing Buy
|UBS AG
|12:40
|adidas Buy
|UBS AG
|12:39
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:39
|Shell Buy
|UBS AG
|12:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:38
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:30
|Santander Buy
|UBS AG
|12:30
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:16
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:12
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12:12
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:11
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|ING Group Buy
|UBS AG
|12:01
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|11:49
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11:45
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:45
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:36
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|11:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:35
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:30
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:18
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:54
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|10:53
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.