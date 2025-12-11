SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

SAP SE-Investmentbeispiel 11.12.2025 10:03:31

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAP SE von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in SAP SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades SAP SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 238,60 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,191 SAP SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 884,12 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Anteils am 10.12.2025 auf 210,95 EUR belief. Mit einer Performance von -11,59 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für SAP SE eine Börsenbewertung in Höhe von 239,10 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der SAP SE-Aktie fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das SAP SE-Papier bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

04.12.25 SAP Buy UBS AG
04.12.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 SAP Buy UBS AG
30.10.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 SAP Buy UBS AG
