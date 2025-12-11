SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|SAP SE-Investmentbeispiel
|
11.12.2025 10:03:31
DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAP SE von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades SAP SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 238,60 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,191 SAP SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 884,12 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Anteils am 10.12.2025 auf 210,95 EUR belief. Mit einer Performance von -11,59 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für SAP SE eine Börsenbewertung in Höhe von 239,10 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der SAP SE-Aktie fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das SAP SE-Papier bei 53,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu SAP SEmehr Analysen
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|210,40
|0,02%
