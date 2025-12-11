Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

STOXX 50-Performance 11.12.2025 17:59:23

Handel in Europa: Letztendlich Gewinne im STOXX 50

Handel in Europa: Letztendlich Gewinne im STOXX 50

Der STOXX 50 entwickelte sich heute positiv.

Am Donnerstag verbuchte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,58 Prozent auf 4 840,67 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,039 Prozent auf 4 811,11 Punkte an der Kurstafel, nach 4 812,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 795,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 854,82 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,707 Prozent zu. Vor einem Monat, am 11.11.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 846,26 Punkte taxiert. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 4 577,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, lag der STOXX 50 bei 4 416,91 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,57 Prozent zu. Bei 4 897,91 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Novo Nordisk (+ 3,43 Prozent auf 319,70 DKK), Siemens (+ 3,13 Prozent auf 238,85 EUR), Diageo (+ 2,72 Prozent auf 16,46 GBP), UniCredit (+ 2,40 Prozent auf 68,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,19 Prozent auf 558,80 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Roche (-1,27 Prozent auf 317,90 CHF), SAP SE (-0,78 Prozent auf 209,30 EUR), Rolls-Royce (-0,54 Prozent auf 11,00 GBP), Rheinmetall (-0,47 Prozent auf 1 602,50 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,37 Prozent auf 58,62 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 15 318 212 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 369,345 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

