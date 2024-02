DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 47,93 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie investiert hat, hat nun 20,862 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 538,65 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteils am 13.02.2024 auf 25,82 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,14 Prozent.

Der Börsenwert von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) belief sich zuletzt auf 21,65 Mrd. Euro. Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Börsengang fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 17,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at