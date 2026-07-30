DAX aktuell: DAX beendet den Handel im Plus

Der DAX stieg im XETRA-Handel schlussendlich um 0,45 Prozent auf 25 574,50 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,133 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,106 Prozent auf 25 487,45 Punkte an der Kurstafel, nach 25 460,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 25 303,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 651,16 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,452 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, wies der DAX 24 995,81 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, wies der DAX einen Wert von 24 292,38 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, bewegte sich der DAX bei 24 262,22 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,22 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 9,16 Prozent auf 59,47 EUR), Siemens Energy (+ 8,12 Prozent auf 146,16 EUR), Siemens (+ 3,63 Prozent auf 281,10 EUR), Symrise (+ 3,12 Prozent auf 91,86 EUR) und HOCHTIEF (+ 3,02 Prozent auf 442,80 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil adidas (-11,52 Prozent auf 161,25 EUR), Zalando (-4,27 Prozent auf 28,95 EUR), SAP SE (-3,78 Prozent auf 155,92 EUR), Airbus SE (-2,79 Prozent auf 203,95 EUR) und Heidelberg Materials (-2,63 Prozent auf 164,50 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 7 220 835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 207,145 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at