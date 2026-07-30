Airbus Aktie
|203,95EUR
|-2,70EUR
|-1,31%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
30.07.2026 12:51:39
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen von 225 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal des Flugzeugbauers sei stark ausgefallen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Aussichten rechtfertigten seine Einstufung./rob/mf/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
250,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
206,20 €
|
Abst. Kursziel*:
21,24%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
203,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,58%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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