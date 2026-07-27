Airbus Aktie
|209,40EUR
|4,80EUR
|2,35%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus nach einem Besuch der Branchenmesse Farnborough Airshow auf "Hold" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Nachfrage sowohl in der zivilen Luftfahrt als auch im Segment Rüstung sei groß, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahl der bestellten Flugzeuge sei höher gewesen als 2024. Bei großen Flugzeugmodellen habe der US-Konkurrent Boeing aber etwas besser abgeschnitten. Bei Airbus bessere sich die Lage in puncto Lieferketten./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
205,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
209,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
209,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,10%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
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|Freundlicher Handel: CAC 40 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
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|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 234 Euro (dpa-AFX)
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09:28
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
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09:28
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
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24.07.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
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24.07.26
|Airbus and Boeing push to boost production to tackle record order backlogs (Financial Times)
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24.07.26
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|Airbus Outperform
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|22.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Airbus Kaufen
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|22.07.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|13:27
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Airbus Kaufen
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|22.07.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:05
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Airbus Kaufen
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|22.07.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|22.07.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:27
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|209,55
|2,42%
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|SpaceX Outperform
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|13:42
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|13:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:22
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:21
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:15
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|13:11
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|13:03
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|12:40
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:35
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:30
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12:07
|easyJet Neutral
|UBS AG
|12:06
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|11:28
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:23
|SAP Buy
|UBS AG
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|10:25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:23
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|10:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|10:06
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:05
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.