Airbus Aktie
|204,55EUR
|-2,10EUR
|-1,02%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal solide gewesen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Getrieben sei es von der Margenstärke in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte. Neben dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) habe auch der Free Cashflow über den Erwartungen gelegen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:27 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
208,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,19%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
204,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,22%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
29.07.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 225 Euro (dpa-AFX)
|
29.07.26
|Airbus profits surge as jet deliveries rise (Financial Times)
|
29.07.26
|Airbus übertrifft im zweiten Quartal Erwartungen (Dow Jones)
|
29.07.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
29.07.26
|EQS-Adhoc: Airbus reports Half-Year (H1) 2026 results (EQS Group)
|
29.07.26
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.07.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Airbus Kaufen
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|22.07.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|206,05
|-0,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:22
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|MLP Buy
|Baader Bank
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG