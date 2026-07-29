Airbus Aktie
|205,00EUR
|-6,20EUR
|-2,94%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um elf Prozent übertroffen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Getrieben sei dies von den Auslieferungen in der Zivilflugzeugsparte sowie der Stärke des Rüstungs- und Weltraumbereichs./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
225,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
208,75 €
|
Abst. Kursziel*:
7,78%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
205,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,76%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
18:31
|Airbus profits climb as jet deliveries rise (Financial Times)
|
17:58
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
17:45
|EQS-Adhoc: Airbus reports Half-Year (H1) 2026 results (EQS Group)
|
15:58
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26