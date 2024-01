DAX aktuell: DAX in der Gewinnzone

Am Donnerstag erhöht sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,61 Prozent auf 16 531,55 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,658 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,055 Prozent fester bei 16 440,66 Punkten, nach 16 431,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 16 566,43 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 421,20 Zählern.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,15 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, stand der DAX bei 16 650,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, stand der DAX noch bei 15 094,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, wurde der DAX mit 15 181,80 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,42 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 963,47 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4,55 Prozent auf 34,02 EUR), Siemens Energy (+ 3,80 Prozent auf 11,76 EUR), Commerzbank (+ 2,59 Prozent auf 11,29 EUR), Rheinmetall (+ 2,33 Prozent auf 333,40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,33 Prozent auf 210,70 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Bayer (-2,98 Prozent auf 32,22 EUR), EON SE (-1,40 Prozent auf 12,36 EUR), adidas (-0,92 Prozent auf 164,00 EUR), RWE (-0,65 Prozent auf 36,90 EUR) und QIAGEN (-0,61 Prozent auf 41,07 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 453 432 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 169,115 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die höchste Dividendenrendite.

