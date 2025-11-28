Neue Analyse: UBS AG bewertet Infineon-Aktie mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Das KI-Wachstum werde 2026 nicht aufhören, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstagnachmittag nach einer Roadshow zu diesem Thema. Insbesondere die bis 2030 genannte Aussicht von 8 bis 12 Milliarden Euro Volumen des adressierbaren Markts für Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren sei näher beleuchtet worden.

Die Aktie legte um 09:38 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 36,10 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 21,88 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 290 814 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für die Aktie um 16,0 Prozent nach oben. Infineon wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

